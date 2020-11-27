TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Devri tarihi üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Nurten Çetin, ATAM bünyesinde bilimsel çalışmalar üretmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, ATAM Bilim Kurlu'nda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin ortak noktasının bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunmak olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi ve ATAM iş birliğinde düzenlemiş olduğumuz 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi' sempozyumumuz bu ortaklığın en somut ve güzel örneğidir. Kurumların kesişim kümesi olan bilimin üretilmesinde ve toplumun faydasına sunulmasında görev yapmış olduğum süre boyunca vermiş olduğum katkıların takdir edilmesi ile ATAM Bilim Kurulu asli üyeliğine tekrar seçilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmalar ve organizasyonlarla Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin tarihine bir nebze de olsa ışık tutabildiysek ne mutlu bizlere."