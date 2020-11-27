TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika

TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi

27.11.2020 10:29
TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Devri tarihi üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Nurten Çetin, ATAM bünyesinde bilimsel çalışmalar üretmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, ATAM Bilim Kurlu'nda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin ortak noktasının bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunmak olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi ve ATAM iş birliğinde düzenlemiş olduğumuz 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi' sempozyumumuz bu ortaklığın en somut ve güzel örneğidir. Kurumların kesişim kümesi olan bilimin üretilmesinde ve toplumun faydasına sunulmasında görev yapmış olduğum süre boyunca vermiş olduğum katkıların takdir edilmesi ile ATAM Bilim Kurulu asli üyeliğine tekrar seçilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmalar ve organizasyonlarla Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin tarihine bir nebze de olsa ışık tutabildiysek ne mutlu bizlere."

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, araştırma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasa değeri 20 milyonu bulan 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet depoda çürümeye terk edildi Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Çay ocağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen gençler ölümden döndü Çay ocağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen gençler ölümden döndü         
08:37
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 10:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ Öğretim Üyesi Çetin yeniden ATAM Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei