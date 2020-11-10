TÜ Rektörü Tabakoğlu'ndan Sofya Büyükelçisi Sekizkök'e ziyaret - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ziyarette, üniversitenin Balkanlardaki planları ve Bulgaristan üniversiteleri ile olan ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının üniversitenin adını Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bulgaristan üniversiteleri ile çok sayıda protokole imza attık. Üniversitemiz, 80 Balkan üniversitesinin üye olduğu Balkan Üniversiteler Birliğinin Daimi Yönetim Kurulu üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş durumda. Balkan ülkeleri ile çok güçlü dost ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bu kapsamda Bulgaristan ile ilişkilerin daha geliştirilmesi ve güçlendirilmesi çerçevesinde her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Büyükelçi Aylin Sekizkök de Tabakoğlu ve ekibine gösterdikleri çaba için teşekkür ederek, Trakya Üniversitesine Balkanlar vizyonu çerçevesinde ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Heyette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Basın Danışmanı ve Özel Kalem Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da yer aldı.