Tuba ve Caner'e 3 gün hapis

Mas, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikayetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu.



Mahkeme, Ünsal ve Karaloğlu hakkında 2 aylık koruma kararı vermişti. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal'ın bir eğlence mekanında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürdü.



Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Mas'ı haklı buldu. Mahkemenin kararında, "Şiddet uygulayan Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3'er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi" denildi.



Karaloğlu ile Ünsal'ın karar tebliğ edildikten sonra iki hafta içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.