TÜBA yeni üyelerini seçti - Son Dakika

TÜBA yeni üyelerini seçti

28.12.2020 14:51
TÜBA yeni üyelerini seçti, System.String[]

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konsey üyesi ve üye seçimlerinde Akademiye 6'sı asli 2'si şeref üyesi olmak üzere 8 yeni üye seçildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konsey üyesi ve üye seçimlerinde Akademiye 6'sı asli 2'si şeref üyesi olmak üzere 8 yeni üye seçildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yeni üye seçimlerine ilişkin yazılı açıklamasında, değerli ve tecrübeli konsey üyeleriyle bilimsel çalışmalarda iş birliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye ve dünyadaki çalışmalarıyla başarısını kanıtlamış bilim insanlarının TÜBA'ya katkılarının çok önemli olacağına dikkati çeken Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Şeref üyesi seçilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nün de sahibi Duke Üniversitesinden Prof. Dr. Adrian Bejan'ın termodinamik alanında termodinamikle ısı transferini birleştiren çalışmaları, tasarımı bütün alanları bir araya getiren bir bilim olarak geliştirmesi ve 'Yapısal Teori'yi ortaya koyması gibi olağanüstü sayıdaki yaratıcı eserleri bulunuyor. Şeref üyemiz Nanjing University of Information Science and Technology'den Prof. Dr. Shuanggen Jin uydu ve uzay teknolojileri üzerine önemli çalışmalara imza atmış bir bilim insanı."

Şeker, Akademiye üye seçiminin TÜBA'nın mevcut üyelerinin önerisiyle gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Hüseyin Arslan kablosuz iletişim sistemleri, akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel katman algoritmaları, bilişsel radyo, kablosuz haberleşme güvenliği gibi alanlardaki akademik ve endüstriyel çalışmalarıyla çığır açan bilim insanlarımız arasında. Aynı ödüle sahip Prof. Dr. Cenk Ayata görevini Harvard Üniversitesi'nde sürdürüyor. Migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme, beyin damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları önemli gelişmelerin kapısını açıyor.

TÜBİTAK Bilim Ödülü'nün de sahibi olan Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın, veri iletiminde 70 yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözmüş olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Clemson Üniversitesi'den Prof. Dr. Tanju Karanfil yine TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi bir bilim insanımız. Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları tüm dünyada takdir ediliyor.

Bir diğer TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi yeni üyemiz ise Prof. Dr. Mustafa Soylak. Analitik kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu ve mikroekstraksiyon konularındaki uluslararası düzeyde katkılarını yakından takip ediyoruz. Opto-flüidik, enerji fotonik, optik manipülasyon ve biyomedikal enstrümantasyon üzerine çalışmaları olan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Kiraz, TÜBA-GEBİP ile TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne sahip."

Şeker, mevcut ve yeni seçilen tüm bilim insanlarıyla TÜBA çatısı altında bir araya gelmekten ve birlikte çalışacak olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Muzaffer Şeker, Termodinamik, Türkiye, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA yeni üyelerini seçti - Son Dakika Ekonomi


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