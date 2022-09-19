TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sarıbıyık'a "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Mandal, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mandal, Türkiye'de bir ilk olarak SUBÜ tarafından kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünü TÜBİTAK'tan bir ekibin örnek model olarak inceleyeceğini bildirdi.

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünden birçok yerde övgüyle bahsettiğini aktaran Mandal, "Kısa süre içerisinde ilgili ekiplerimiz de koordinatörlüğe gelerek 'bir model geliştirebilir miyiz' noktasında incelemelerde bulunacaklar. SUBÜ'nün önümüzdeki süreçte de +1 Eğitim Modeli ve AR-GE çalışmalarıyla ülkemize ciddi katkılar sağlamaya ve nitelikli insanlar yetiştirmeye devam etmesini arzuluyorum. Rektör hocamıza yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin TEKNOFEST 2022'de önemli başarılar elde ettiğini belirten Mandal, Sarıbıyık'a 2023 yılında fırlatılması planlanan Türksat 6A uydusunun maketini hediye etti.

Sarıbıyık da kuruluşlarından beri desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mandal'ın, yoğun şekilde çalışarak ülke için önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

TÜBİTAK'ın akademisyenlere ve öğrencilere destek olduğunu aktaran Sarıbıyık, "Bizler de özellikle uygulanabilir ve çözüm üreten AR-GE yapma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK projelerinde özellikle son dönemde ciddi ivme yakaladık. Bunu daha da ileri noktalara taşımak istiyoruz. TEKNOFEST'te de her geçen yıl daha da üzerine koyarak ilerliyoruz. Sayın Başkanımızın da bu anlamda teveccühlerini kazanmak bizleri ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.