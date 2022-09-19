TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret

19.09.2022 16:37
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sarıbıyık'a "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Mandal, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mandal, Türkiye'de bir ilk olarak SUBÜ tarafından kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünü TÜBİTAK'tan bir ekibin örnek model olarak inceleyeceğini bildirdi.

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünden birçok yerde övgüyle bahsettiğini aktaran Mandal, "Kısa süre içerisinde ilgili ekiplerimiz de koordinatörlüğe gelerek 'bir model geliştirebilir miyiz' noktasında incelemelerde bulunacaklar. SUBÜ'nün önümüzdeki süreçte de +1 Eğitim Modeli ve AR-GE çalışmalarıyla ülkemize ciddi katkılar sağlamaya ve nitelikli insanlar yetiştirmeye devam etmesini arzuluyorum. Rektör hocamıza yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin TEKNOFEST 2022'de önemli başarılar elde ettiğini belirten Mandal, Sarıbıyık'a 2023 yılında fırlatılması planlanan Türksat 6A uydusunun maketini hediye etti.

Sarıbıyık da kuruluşlarından beri desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mandal'ın, yoğun şekilde çalışarak ülke için önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

TÜBİTAK'ın akademisyenlere ve öğrencilere destek olduğunu aktaran Sarıbıyık, "Bizler de özellikle uygulanabilir ve çözüm üreten AR-GE yapma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK projelerinde özellikle son dönemde ciddi ivme yakaladık. Bunu daha da ileri noktalara taşımak istiyoruz. TEKNOFEST'te de her geçen yıl daha da üzerine koyarak ilerliyoruz. Sayın Başkanımızın da bu anlamda teveccühlerini kazanmak bizleri ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu TÜBİTAK Başkanı Mandal, Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti TÜBİTAK Başkanı Mandal, Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SAÜ Rektörü Al'a ziyaret TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SAÜ Rektörü Al'a ziyaret
Kaynak: AA

Hasan Mandal, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement