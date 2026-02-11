TÜBİTAK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜBİTAK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

TÜBİTAK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında
11.02.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Orhan Aydın, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğraflara oy verdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Aydın, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini tercih etti.

Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" adlı karesinden yana kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Aydın, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Eserler kıymetli"

Aydın, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraf çekiminde doğru anın önemini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Fotoğrafın arkasındaki hikayeyi özetleyecek bir fotoğraf anını ve karesini yakalamak ancak bir sanatçı maharetiyle oluyor. O manada eserler kıymetli. Her birinin arkasındaki farklı hikayeleri görmeye çalıştım. Tebrik ediyorum foto muhabirlerinizi. AA'ya da her yıl sanat açısından böyle güzel fotoğrafları bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Orhan Aydın, Tübitak, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:50:02. #7.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.