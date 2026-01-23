TÜBİTAK Bursları Artırıldı - Son Dakika
Ekonomi

TÜBİTAK Bursları Artırıldı

23.01.2026 13:03
Bakan Kacır, TÜBİTAK burslarını lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için artırdıklarını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını arttırdık" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun. Güncel burs miktarları: Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL'ye ek olarak 11 bin TL'ye kadar performans ödemesi, doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL'ye ek olarak 13 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Tübitak, Ekonomi, Burs, Son Dakika

14:19
