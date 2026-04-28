TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR! - Son Dakika
TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR!

TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR!
28.04.2026 11:47
İstanbul, 2026 – Anabilim Eğitim Kurumları, akademik başarılarını ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürmeye devam ediyor. Kurumun iki mezunu, Türkiye’yi Avrupa sahnesinde temsil edecek önemli bir başarıya imza attı.

Anabilim mezunları Mahmut Efe Micozkadıoğlu ve Zehra Didar Menteşoğlu, 4 kişilik Ortaokul TÜBİTAK Bilgisayar Milli Takımı’na seçilerek, 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda (EJOI) ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Bu başarıyla milli takım kadrosunun yarısını oluşturan iki öğrenci, Anabilim’in eğitim yaklaşımını da güçlü şekilde yansıttı.

Genellikle dört öğrenciden oluşan milli takım kadrosuna aynı kurumdan iki öğrencinin seçilmesi, eğitim dünyasında nadir görülen bir başarı olarak öne çıkıyor ve Anabilim’in sistemli akademik altyapısını ortaya koyuyor.

TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR!

Nitelikli ve Sürdürülebilir Eğitim Vizyonu

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye çapında her kategoride yalnızca 50 öğrencinin kabul gördüğü TÜBİTAK 1. Aşama sınavını son 3 yılda 10 öğrencimiz kazandı, 2024-2025 yılında İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Ortaokul Bilgisayar Kategorisi'nde verilen 15 madalyanın 8'i ise öğrencilerimizin üstün gayretiyle okulumuza kazandırıldı. Caribou Matematik Yarışması birincisi yine Anabilim’den öğrencimiz. Artistik yüzmede Dünya ikinciliği, Avrupa birincilikleri ve Türkiye’de takım halinde üst üste yüzme birincilikleri mevcut. Bu tablo tesadüfi bir sonuç değil, Anabilim’in köklü, nitelikli, bütüncül, istikrarlı ve öğrenciyi merkeze alan eğitim kültürünün bir yansıması, sürdürülebilir akademik vizyonun bir sonucudur.”

TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR!

Gelecek İçin Fark Eder

40 yılı aşkın köklü geçmişi ve yenilikçi vizyonu ile Anabilim Eğitim Kurumları, anaokulundan liseye İstanbul’da 7 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.

21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Anabilim, akademik başarıyı sosyal-duygusal gelişimle dengeleyerek güçlü eğitim kadrosuyla yoğun bir akademik program sunmaktadır. Cambridge Uluslararası Eğitim Programı, ulusal sınavlardaki güçlü sınav rehberlik desteği, üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen özel destek programları, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil öğretimi, Yetenek Geliştirme, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ve Anabilim Spor Kulübü sayesinde Anabilimden mezun olan her öğrenci donanımlı bireyler olarak yetişmektedir.

Eğitimde sürdürülebilir başarının adresi olan Anabilim, öğrencilerine sağladığı fırsatlar ve modern eğitim yaklaşımıyla öğrencilerini kendi geleceklerini şekillendirebilecekleri bir geleceğe hazırlarken Türkiye’de ve dünyada da fark yaratmaya devam ediyor.

TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR!

Son Dakika Okul TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR! - Son Dakika

SON DAKİKA: TÜBİTAK MİLLİ TAKIMININ YARISI ANABİLİM’DEN: AVRUPA YOLUNDA ÇİFTE GURUR! - Son Dakika
