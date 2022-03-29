TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika
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TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI

29.03.2022 10:07

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204- B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ve Sergisi'nin 16'ncısı Sivas'ta başladı.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204- B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ve Sergisi'nin 16'ncısı Sivas'ta başladı. Bu yıl ilk kez Kayseri dışında gerçekleşen yarışmada 7 ilden ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 101 proje yer alıyor.

TÜBİTAK 2204- B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ve Sergisi'nin 16'ncısı Sivas'ta başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek olan yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul katıldı. Yarışmada öğrencilerin biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, matematik, tarih teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanında hazırladığı projeler yer aldı.Öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Salih Ayhan, Kentimizin bu tür ulusal ve uluslararası programlara ev sahipliği yapabileceğini göstermiş olduk. Bu programlar, çocukların okullarda aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri açısından çok önemli. Çocuklarımız hayallerini projelerle gerçekleştiriyor dedi. Program, 31 Mart'ta ödül töreni ile sona erecek. (DHA)

TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI
TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI
TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika
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