TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle... - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle...

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu ülkenin geleceğinin tarım ve gıdada olduğunu bildirerek, "Bu ülke ekonomisine tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle...

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu ülkenin geleceğinin tarım ve gıdada olduğunu bildirerek, "Bu ülke ekonomisine tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle büyük katkıda bulunuyoruz" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 2019 yılı rakamlarına göre çiftçinin 165,32 milyar liralık canlı hayvan, 93,92 milyar liralık hayvansal ürün, 77,55 milyar liralık tahıl ve diğer bitkisel ürün, 67,83 milyar liralık meyve, içecek ve baharat bitkileri, 50,45 milyar liralık sebze üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ülkenin tarımdaki üretime dayanarak 19,7 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yaptığını, tarımın 5,1 milyon kişiye iş sağladığını, işsizliği 2 puan civarında düşürdüğünü bildiren Çelik, "Tarım ve hayvancılık potansiyeli çok büyük olan bir ülkede yaşıyoruz. Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 milyonluk bir ülkenin gıda güvencesini çiftçimiz ve yetiştiricimiz sağlıyor. Yakın çevrede tarım ve hayvancılıkta bizimle yarışacak bir ülke de yok. Bu ülkenin hala yeterince kullanılmayan tarlaları, otlakları var. Suya kavuşturulmamış 1,9 milyon hektar alan bulunuyor. Türkiye, verimli tarım alanlarını korumalı, sulama yatırımlarını tamamlamalı, kırsalda nüfusu tutacak kırsal kalkınma projeleri uygulamaya koymalı, tüm tarım arazilerini tarımsal üretim için kullanmalıdır. Hayvancılığın en ucuz yem kaynağı mera ve çayırlardır. Çayır ve meralar ıslah edilmelidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin çayır ve mera ıslahı çalışmalarına büyük önem verdiğini ve bu konudaki çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü de görüyoruz. Bu konuda ve diğer konularda tarıma ve hayvancılığa yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve hayvancılığa verilen her destek ekonomiye katkı olarak geri dönüyor"

Tarım ve hayvancılık için harcanacak her kuruşun misliyle ekonomiye geri döneceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Tarıma ve hayvancılığa verilen her destek ülkeye ekonomik katkı olarak geri dönüyor. Yeni koronavirüs salgınında da görüldü ki gıda güvencesi ve sağlık her şeyden önemli. Hayat dursa bile sağlık hizmeti durmuyor, gıda tüketimi azalmıyor. Aksine artıyor. Eğer gıda güvencenizi sağlayamıyorsanız, sağlık sisteminiz yetersiz ise istediğiniz kadar zengin ülke olun muhtaç duruma düşüyorsunuz. Bu kriz, bize sağlık sistemimizi ve tarımımızı ne olursa olsun ayakta tutmamız gerektiğini bize gösterdi" şeklinde konuştu.

Koronavirüs sürecinde tarımsal üretimin aksamadan sürdüğüne, çiftçinin ve yetiştiricinin gecesini gündüzüne katarak üretim faaliyetini devam ettirdiğine dikkati çeken Çelik, "bu konuda muhtarlarımızın büyük gayretleri de yadsınamaz. Devlet ile vatandaş arasındaki köprü görevini yapan muhtarlarımız, koronavirüs salgınında yetkili birimlerimizle müthiş bir eşgüdüm içinde çalıştı, kontrolü sağladı ve salgının kırsalda yayılmasının önüne geçtiler" ifadelerine yer verdi.

Kırsalın kalkındırılmasında ana unsur muhtarlarımız olacaktır"

Muhtarların kamunun verdiği her türlü görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiğini, kırsalı ayakta tuttuğunu belirten Çelik, "Kırsalın kalkındırılması, ülke ekonomisine tarım ve hayvancılıkla çok daha büyük katkı sağlanması konusunda yapılacak her türlü proje, verilecek her türlü destek uygulamasının başarısında da ana unsur muhtarlarımız olacaktır. Kamu kuruluşları devletin kırsaldaki temsilcisi muhtarlarımızla işbirliği içinde hareket ederse sorunlar çok daha hızlı, kolay ve hedefe uyumlu bir şekilde çözülür" dedi. - ANKARA

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı         
11:45
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti         
11:37
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü         
11:30
22-28 Haziran haftalık burç yorumları 22-28 Haziran haftalık burç yorumları         
11:29
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede         
11:24
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı         
11:15
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:09
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var         
11:06
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti         
10:56
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti         
10:54
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu         
10:54
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi         
10:51
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor         
10:49
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
10:40
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı         
10:39
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek         
10:37
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik         
10:37
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı         
10:31
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı         
10:23
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası         
10:21
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor         
10:11
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı         
10:04
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı         
10:00
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar         
09:50
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu         
09:48
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması         
09:44
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı         
09:36
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak         
09:35
İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort modelden bebeği oldu İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort modelden bebeği oldu         
09:31
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 11:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım ve hayvancılıkta 455,07 milyar liralık üretim değerimizle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei