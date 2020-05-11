TÜFAD'dan gazetecilere spor malzemesi desteği - Son Dakika

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi üyeleri, kentte görev yapan gazetecilere spor malzemesi hediye etti.
TÜFAD Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş, AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, dernekleri hakkında bilgi verdi.
Çağır, "Evde kal, hareketsiz kalma" Projesi kapsamında evde spor yapılabilmesi amacıyla spor malzemelerinden oluşan paketi gazetecilere de verdiklerini anlatarak, evde geçirilen günlerde hareketsiz kalınmaması gerektiğini söyledi.