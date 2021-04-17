Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

??????? Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Ergü, AA muhabirine, son dozu 2 Nisan olmak üzere iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Aşı olmasına rağmen hasta birisine temaslı olması nedeniyle test yaptırdığını ifade eden Ergü, "Temastan dolayı,derhal test yaptırıp kendimi karantinaya aldırdım. Test sonucum pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.