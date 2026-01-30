Tüfekle Vurulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Tüfekle Vurulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tüfekle Vurulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
30.01.2026 17:18
Akçakoca'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hakan Şahin, Sakarya'da defnedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. A.M., tüfekle Hakan Şahin'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi Akçakoca Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.M. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

22 yaşındaki Hakan Şahin'in cenazesi, bugün Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

18:36
