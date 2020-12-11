Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti - Son Dakika

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti

AKSARAY - Aksaray'dan Nevşehir'e dönüş yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına tüfek saçması isabet etti. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken Aksaray Emniyeti ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 6. kilometresinde Genç Osman Köyü civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir'e giden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın aracına nereden geldiği belirlenemeyen tüfek saçmaları isabet etti. Bunun üzerine araçta bulunan Belediye Başkanı Arı'nın koruması ve araç şoförü olaya müdahale etmek için araçtan indi. Kimsenin olmadığı karayolunda güvenlik gerekçeleriyle Belediye Başkanı Rasim Arı Aksaray'a dönüş yaparken, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeyi adeta abluka altına alarak güvenlik önlemleri kapsamında geniş çaplı aramalar yaptı. Aramalarda bir tüfeğe ait boş kapsüller bulunurken, jandarma ve polis ekipleri bölgede uzun süre arama ve denetim yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaşanan olay sonrasında sosyal medya hesabından, "İşimizin başındayız. Elhamdülillah" sözünü paylaştı.