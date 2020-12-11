Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti - Son Dakika

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti

11.12.2020 15:44

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti Aksaray'dan Nevşehir'e dönüş yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına tüfek saçması isabet etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti

AKSARAY - Aksaray'dan Nevşehir'e dönüş yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına tüfek saçması isabet etti. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken Aksaray Emniyeti ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 6. kilometresinde Genç Osman Köyü civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir'e giden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın aracına nereden geldiği belirlenemeyen tüfek saçmaları isabet etti. Bunun üzerine araçta bulunan Belediye Başkanı Arı'nın koruması ve araç şoförü olaya müdahale etmek için araçtan indi. Kimsenin olmadığı karayolunda güvenlik gerekçeleriyle Belediye Başkanı Rasim Arı Aksaray'a dönüş yaparken, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeyi adeta abluka altına alarak güvenlik önlemleri kapsamında geniş çaplı aramalar yaptı. Aramalarda bir tüfeğe ait boş kapsüller bulunurken, jandarma ve polis ekipleri bölgede uzun süre arama ve denetim yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaşanan olay sonrasında sosyal medya hesabından, "İşimizin başındayız. Elhamdülillah" sözünü paylaştı.

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti
Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti
Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti
Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti

Pompalı Tüfek, Rasim Arı, Nevşehir, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz         
15:50
Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:17
Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır         
14:30
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek         
12:49
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei