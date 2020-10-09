Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor - Son Dakika

Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor

09.10.2020 14:59
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor, System.String[]

SAMSUN'un Havza ilçesinde, pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan'ın (12) tedavisi sürüyor.

SAMSUN'un Havza ilçesinde, pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan'ın (12) tedavisi sürüyor. Kaplan, "Köpekleri çok severdim, artık korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum dedi. Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi ise mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, önceki gün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan'ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan, bugün babası Metin Kaplan ve annesi Latife Kaplan tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Plastik cerrahisine muayene olan küçük kızın yaralarına da pansuman yapıldı.'KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİM AMA ŞİMDİ ÇOK KORKUYORUM?Ağrılarının olduğunu ifade eden Tuğba Kaplan, "Dün gece çok korktum ve terledim, köpeklerin sanki gerçekten üzerimde olduğunu hissettim. Ben hayvanları çok seviyorum ama artık çok korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum. Ben köpekleri çok severdim, köpek görünce dayanamazdım ve hep sevmek isterdim. Ama şimdi çok korkuyorum. Sokağa çıkmak bile istemiyorum, evden dışarı çıkmak hiç istemiyorum, sadece uyumak istiyorum" diye konuştu.'ÇOCUĞUM SABAHA KADAR UYKUSUNDA KORKUDAN AĞLADI?Kızının kolunda çok büyük yaralar olduğunu belirten Metin Kaplan, "3 gündür hastaneye gidip, geliyoruz. Pazartesi günü plastik cerraha gideceğiz. Kimse olaya karışmıyor, o köpeklerin alınmasını istiyoruz. Köpekler halen bahçede duruyor. Yazık değil mi benim çocuğuma, her yeri yara içinde. Mahallede bulunan yaklaşık 40 kişi bu köpeklerden şikayetçi ama kimse müdahale etmiyor. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Parkta bulunan gençler, kızımı kurtarmış, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yetkilileri arıyorum, 'köpekler alındı' diyorlar ama köpekler orada duruyor. Tek umudum devletimizin kanunları, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kanunen bu hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Ben bu hayvanların alınmasını istiyorum. Çocuğum sabaha kadar uykusunda korkudan ağladı, hala kendisine köpeğin saldırdığını hissediyor. Olayla ilgili şikayetçi oldum, avukat tuttum" ifadelerini kullandı.KÖPEĞİN SAHİBİ KEŞKE YAŞANMASAYDI, ÇOK ÜZGÜNÜMOlayın ardından ihbar üzerine soruşturma başlatan Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi Yılmaz Tulum'u kısa sürede gözaltına aldı. Savcı talimatıyla işlemleri için emniyete götürülen Tulum, polise verdiği ifadesinde, "Köpekler bana aittir. Ben onlara bakıyorum. Aslında saldırgan hayvanlar değiller. Çocuğun bahçeye girmesi sonucu böyle bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı, çok üzgünüm" dedi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Tulum, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KÖPEKLER EVDE TUTULUYOR Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Köpeklerin sahibi Yılmaz Tulum "Çocuklarım 'Baba bize köpek al' dedi. Köpek almak sorumluluk ister, köpekleri aldım ve yavruladı. 6 ay onlara evde baktım dedi.'İNSANA ZARAR VERMEYEN BİR KÖPEK?

Yılmaz Tulum'un oğlu Yılmaz Sezgin Tulum (16) ise, "Çocuklar duvardan atlamış. Yani bizim özel mülkümüze girmişler. Kimse özel mülke giremez. Kapıda da 'dikkat köpek var' yazılı tabela var. Arkadaşlarım bile benden izin alarak, eve giriyor. Olay 5 dakika içinde olmuş. Olaydan sonra polisler geldi ve köpekleri sevdiler. Veteriner hekim geldi, köpekleri inceledi. İnsana zarar vermeyen bir köpek, ben ilk defa saldırdığını duyuyorum. Köpeğe vurmuşlar o nedenle saldırmış. Köpeklerin alınıp alınmayacağına dair herhangi bir şey demediler. Adli süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor
Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor

Tuğba Kaplan, Metin Kaplan, Köpek, Havza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Antalya'da 100 kişilik itfaiye eri kadrosuna 1.000 kişi başvurdu Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları         
15:47
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi         
11:31
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei