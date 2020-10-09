Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor - Son Dakika

SAMSUN'un Havza ilçesinde, pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan 'ın (12) tedavisi sürüyor. Kaplan, "Köpekleri çok severdim, artık korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum dedi. Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi ise mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, önceki gün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan'ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan, bugün babası Metin Kaplan ve annesi Latife Kaplan tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Plastik cerrahisine muayene olan küçük kızın yaralarına da pansuman yapıldı.'KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİM AMA ŞİMDİ ÇOK KORKUYORUM?Ağrılarının olduğunu ifade eden Tuğba Kaplan, "Dün gece çok korktum ve terledim, köpeklerin sanki gerçekten üzerimde olduğunu hissettim. Ben hayvanları çok seviyorum ama artık çok korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum. Ben köpekleri çok severdim, köpek görünce dayanamazdım ve hep sevmek isterdim. Ama şimdi çok korkuyorum. Sokağa çıkmak bile istemiyorum, evden dışarı çıkmak hiç istemiyorum, sadece uyumak istiyorum" diye konuştu.'ÇOCUĞUM SABAHA KADAR UYKUSUNDA KORKUDAN AĞLADI?Kızının kolunda çok büyük yaralar olduğunu belirten Metin Kaplan, "3 gündür hastaneye gidip, geliyoruz. Pazartesi günü plastik cerraha gideceğiz. Kimse olaya karışmıyor, o köpeklerin alınmasını istiyoruz. Köpekler halen bahçede duruyor. Yazık değil mi benim çocuğuma, her yeri yara içinde. Mahallede bulunan yaklaşık 40 kişi bu köpeklerden şikayetçi ama kimse müdahale etmiyor. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Parkta bulunan gençler, kızımı kurtarmış, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yetkilileri arıyorum, 'köpekler alındı' diyorlar ama köpekler orada duruyor. Tek umudum devletimizin kanunları, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kanunen bu hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Ben bu hayvanların alınmasını istiyorum. Çocuğum sabaha kadar uykusunda korkudan ağladı, hala kendisine köpeğin saldırdığını hissediyor. Olayla ilgili şikayetçi oldum, avukat tuttum" ifadelerini kullandı.KÖPEĞİN SAHİBİ KEŞKE YAŞANMASAYDI, ÇOK ÜZGÜNÜMOlayın ardından ihbar üzerine soruşturma başlatan Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi Yılmaz Tulum'u kısa sürede gözaltına aldı. Savcı talimatıyla işlemleri için emniyete götürülen Tulum, polise verdiği ifadesinde, "Köpekler bana aittir. Ben onlara bakıyorum. Aslında saldırgan hayvanlar değiller. Çocuğun bahçeye girmesi sonucu böyle bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı, çok üzgünüm" dedi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Tulum, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KÖPEKLER EVDE TUTULUYOR Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Köpeklerin sahibi Yılmaz Tulum "Çocuklarım 'Baba bize köpek al' dedi. Köpek almak sorumluluk ister, köpekleri aldım ve yavruladı. 6 ay onlara evde baktım dedi.'İNSANA ZARAR VERMEYEN BİR KÖPEK?

Yılmaz Tulum'un oğlu Yılmaz Sezgin Tulum (16) ise, "Çocuklar duvardan atlamış. Yani bizim özel mülkümüze girmişler. Kimse özel mülke giremez. Kapıda da 'dikkat köpek var' yazılı tabela var. Arkadaşlarım bile benden izin alarak, eve giriyor. Olay 5 dakika içinde olmuş. Olaydan sonra polisler geldi ve köpekleri sevdiler. Veteriner hekim geldi, köpekleri inceledi. İnsana zarar vermeyen bir köpek, ben ilk defa saldırdığını duyuyorum. Köpeğe vurmuşlar o nedenle saldırmış. Köpeklerin alınıp alınmayacağına dair herhangi bir şey demediler. Adli süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.