Tuğgeneral Başoğlu'ndan Taşçıer'e ziyareti
1 saat önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i ziyaret ederek eğitim konuları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i ziyaret ederek eğitim konuları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
görevine atanan Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer'i makamında ziyaret edip yeni görevinde başarılar dileyerek, eğitim konuları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Bakanlıktaki kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi