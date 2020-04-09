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TÜGİAD’dan 15 maddelik ilave paket önerisi geldi
1 saat önce
Türkiye Genç İşadamları Derneği, ülkedeki tüm şubeleri ile reel sektör için Hükümete ilave tedbir paketi önerisinde bulundu.
Türkiye Genç İşadamları Derneği, ülkedeki tüm şubeleri ile reel sektör için Hükümete ilave tedbir paketi önerisinde bulundu. TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Pandemi biter bitmez Türkiye yapısal reformları gerçekleştirmeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:56
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