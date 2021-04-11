TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı" - Son Dakika

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı"

11.04.2021 15:39
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel:

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Çevikel, üretim ve ihracat teşviklerinin hükümetin öncelikli destek başlıkları arasında yer alması gerektiğini dile getirdi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel liderliğindeki yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme, Sicil Disiplin Kurulu Üyeleri ve şube başkanlarından oluşan heyet, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Özlem Zengin ile birlikte AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ı ziyaret etti. Heyet, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal politikalarla ilgili istişarelerde bulunurken, iş dünyasının talep ve önerilerini içeren raporu da yetkililere sundu.

Üreticilerin pandemi koşullarında zorlu bir sınav verdiğine işaret eden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üretime ve ihracata teşviğin hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini dile getirdi. Çevikel, "İş dünyamız tüm dünyanın zorlu bir sınav verdiği pandemi sürecinde gerekli aksiyonları almaya çalışarak en az zararla bu dönemi atlatmaya çalıştı. Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmak Türkiye için bir tercih değil zorunluluk. Dolayısıyla ülke ekonomisine ivme sağlayacak bu atılımın sürmesi için sanayiciler ile birlikte ticaret alanı temsilcilerinin mümkün olan en yüksek düzeyde desteklenmesi önemli. Üretim ve tedarik konusunda kolaylık sağlanması, istikrarlı döviz kuru için gereken adımların atılması ve enflasyonun tek haneyi inmesi gibi stratejik konulardaki beklentilerimiz sürüyor. Milli ekonomi vizyonuyla ithalat kalemleri arasında yer alan malların yerli üretimle karşılanmasının önünün açılması, ülke ekonomisi için atılacak en önemli adımlardan biri. Dileğimiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için zorlu pandemi koşullarında bile örnek başarı hikayeleri yazan ihracatçılar için hayata geçirilecek daha güçlü desteklerle istikrarlı büyümemin sağlanması" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi ve ekonomimizi geliştirecek tüm projelerin takipçisi olacağız"

TÜGİAD'ın çalışmalarını yakından takip etiklerini vurgulayan AK Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ülkemizin en önemli iş dünyası kuruluşlarından biri olan TÜGİAD'da sizinle birlikte başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Partimiz ve hükümetimiz iş dünyası ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, bu yönde aksiyon alıyor. Sizin hazırlamış olduğunuz rapor bizim için önemli. Ülkemizi ve ekonomimizi geliştirecek her proje ve yatırım bizim için çok değerli. Bu anlamda bu önerileri ve çalışmaların takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

TÜGİAD'ın ekonomi alanında olduğu kadar toplumsal projeleri ve duruşuyla da özgün bir yeri olduğunu belirten AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ise, "Türkiye'de etrafında birleşeceğimiz bir konu varsa o da kadın meselesidir. Bu noktada birbirimize destek olacağımızın sözünü vermek isterim. Sizlerin hazırladığı raporu da detaylı olarak inceleyip, hükümetimizin de çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda değerlendireceğiz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemiz için hep beraber çalışmalıyız. Orta ve uzun vadeli ulusal kalkınma planlarımız doğrultusunda, temel değerlerimizi ve beklentilerimizi esas alacak şekilde, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ortak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı

AK Parti, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: 'Üretim ve ihracat teşvikleri öncelikler arasında yer almalı' - Son Dakika Ekonomi


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