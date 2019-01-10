Tügiad'ın Yeni Yönetimi Siyasi Partileri Ziyaret Etti
2 saat önce
TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17'nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.
TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17'nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir
ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.
15 Aralık
'ta göreve gelen TÜGİAD 17'nci Dönem Yönetim Kurulu, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Yönetim, burada Türkiye
için çalışmaya, üretmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Ardından TÜGİAD üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'yla bir araya geldi.
Görüşmelerde, TÜGİAD'ın güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, ekonomi ve yaklaşan seçimlerle ilgili de fikir alışverişleri yapıldı.
Parti başkanları TÜGİAD'ın yeni yönetimine başarılar diledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:40 Kaynak: DHA
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