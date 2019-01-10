Son Dakika Haberleri: Tügiad'ın Yeni Yönetimi Siyasi Partileri Ziyaret Etti

Tügiad'ın Yeni Yönetimi Siyasi Partileri Ziyaret Etti

2 saat önce

TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17'nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.

Tügiad'ın Yeni Yönetimi Siyasi Partileri Ziyaret Etti, System.String[]
TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17'nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.

15 Aralık'ta göreve gelen TÜGİAD 17'nci Dönem Yönetim Kurulu, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Yönetim, burada Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Ardından TÜGİAD üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

Görüşmelerde, TÜGİAD'ın güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, ekonomi ve yaklaşan seçimlerle ilgili de fikir alışverişleri yapıldı.  

Parti başkanları TÜGİAD'ın yeni yönetimine başarılar diledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Genç, Anıtkabir, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:55:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tügiad'ın Yeni Yönetimi Siyasi Partileri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]