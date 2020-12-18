TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu - Son Dakika

TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu

18.12.2020 07:29
TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, sabah namazı buluşması düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, sabah namazı buluşması düzenlendi.

TÜGVA İstanbul Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı günden beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir." sözü şiar edinerek, sabah namazı buluşmaları düzenleniyor.

24 Temmuz'da kılınan ilk Cuma namazından bu yana devam eden Sabah Namazı Buluşmaları'nın ilkine 500 kişi katıldı. Sonraki haftalarda, her hafta iki farklı ilçede olmak üzere 150-200 kişi ile devam eden buluşmalar, son 5 haftadır salgın önlemlerinden dolayı 50 kişi ile yapılıyor. Bu hafta 22'ncisi düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları'na bugüne kadar 3 bin kişi katıldı.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığını belirtti.

Buluşmalarda maske, mesafe, hijyen kurallarını oldukça önemsediklerini ve buna dikkat ettiklerini ifade eden Şanlan, şunları kaydetti:

"Ayasofya Cami, yıllar sonra zincirlerini kırarak tekrar ibadete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, caminin açılış konuşmasında, özellikle de gençlerin Ayasofya'yı hiçbir zaman boş bırakmaması gerektiğini söyleyince TÜGVA İstanbul Temsilciliği olarak sabah namazı buluşmalarımızın merkezini Ayasofya Cami'ne çevirdik. 22 haftadır Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, gençlerle birlikte Ayasofya Cami'nde her hafta sabah namazlarında buluşmaya gayret ettik. İnşallah bu buluşmalar 2021'de de devam edecek. Sabah namazı programımıza gençlerden yoğun katılım talebi var. Son kısıtlamalardan dolayı ne yazık ki 5 haftadır kontenjanlarımızı daha da düşürerek kısıtlı kontenjanlarda buluşma gerçekleştirebiliyoruz."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sabah Namazı, İstanbul, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu Ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu         
05:51
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek         
22:53
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı         
22:49
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 07:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei