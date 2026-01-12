TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Volkswagen Arena'da yapılan tanıtım törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile futbol camiasından çok sayıda kişi ve davetli katıldı.

Tanıtımda yapılan gösteri maçı yapıldı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynadı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Gençlik organizasyonu, gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sahada olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Özellikle de bu noktada çaba harcayacağız. Biliyorsunuz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edecek. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda her şeyiyle hazır. Biz spora, onun birleştirici gücüne inandığımız için gençlerimizi spora davet ediyoruz. TÜGVA'ya ve sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Okul Sporları Federasyonu vasıtasıyla hem de kulüpler vasıtasıyla sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve milletimizi birleştiren bir etken. Milli takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacak. Yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden biri. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz."

Erdoğan: "60 bin lise öğrencisinin yarışmasını hedefliyoruz"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 60 bin lise öğrencisinin müsabakalarda mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi.

Organiasyonda katılımın her sene arttığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün GENÇLİG 2026'nin tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını hedefliyoruz. Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla bu turnuvalara katılan yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun, bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan, bu milletin kardeşliğini çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise şunları aktardı:

"Bizler inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını bugün yapıyoruz. Birçok futbolcumuz bu anlamlı projeye katkı sağlamak üzere buraya geldi. Türkiye geneli liseler arası futbol turnuvamızı başlatıyoruz. Burada tabii bu yılın mottosu unutulmaz derdimiz, davamız olan Filistin'e destek. Tabii şehitlerimize rahmet. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber inşallah Türkiye hattında dört bir tarafında sekiz ay boyunca önce illerde finaller, sonra bölge finalleri, devamında da Türkiye finali gerçekleşecek. Burada üç büyük spor kulübü başkanımıza da bilhassa çok teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde scout ekipleri gelerek yetenekli futbolcuları inşallah spor hayatına kazandırmış olacaklar. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin gençliği olarak, gençlerin enerjisini, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı, sağlıklı, yaşama faydalı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir projeyle önümüzdeki yıllara imza atacağız. Burada geçen yıl yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Önümüzdeki yıl 60 bin öğrencimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Bütün genç kardeşlerimizi bu anlamlı projeye davet ediyoruz. Ben bilhassa tekrardan çok teşekkür ediyorum. Başta sizlere olmak üzere katkı sağlayan bütün büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da "Öncelikle Bilal Bey bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. Tabii bu çok önemli. Hem milli takım hocaları hem de kulüp başkanları da zaten bu işin içinde. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Zaten son zamanlarda hepiniz takip ediyorsunuz. Buradaki temiz futbol hareketinden dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklara bakıyorsunuz, yurt dışına transferi olanlar da var içinde. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de kulüplerimiz olarak bu gençlerin içinden ne kadar yıldızı katarsak büyük bir görev yapmış oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Torunoğlulları: "Gençlerle ilgili etkinliklere katkıda bulunuyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, gençlerle ilgili yapılan tüm etkinliklere katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Organizasyonun önemine değinen Torunoğulları, "Organizasyonu yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklere, sporcu arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli oyuncu İsmail Yüksek ise "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizleri de davet ettikleri için tekrardan teşekkür ederiz. Biz futbolcular olarak gençlere ilham olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban da organziasyona dair şunları kaydetti:

"Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Ayrıca burada özellikle gençlerin spora alıştırılması üzerine bir organizasyon var. Çok anlamlı ve değerli. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yeni nesillerde sporsuz bir hayatın olmadığını biliyoruz. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de Beşiktaş Kulübü olarak altyapıya çok önem veren, gençlerin spora yatkınlığına önem veren bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Bu anlamda özellikle yeni nesilin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz, veririz."

Siyah-beyazlı futbolcu Orkun Kökçü de "Genç yaşta keyif almak, öğrenmek, sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Dışarıda top oynayarak büyüdüm. Yani o da futboluma yansıdı. Yeteneğini de değiştirebiliyorsun. Çok güzel bir etkinlik bence." diye konuştu.

Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu ise "Öncelikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Bu yüzden bütün kötü alışkanlıkları bırakıp sadece kafayı spora vermeleri lazım. Ben Anadolu'dan çıktım. Tokat'ta büyüdük. Yüzde 100'ünü spora versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, sembolik kupa töreniyle sona erdi.