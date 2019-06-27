Son Dakika Haberleri: Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi
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Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi

1 saat önce

Bursa'da alevlere teslim olan bir tuhafiye dükkanı küle dönerken, üstündeki 2 kat ise büyük zarar gördü.

Bursa'da alevlere teslim olan bir tuhafiye dükkanı küle dönerken, üstündeki 2 kat ise büyük zarar gördü. İşyerinin alevlere teslim olması saniye saniye cep telefonlarına yansıdı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B.'ye ait tuhafiye dükkanından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. İçerisinde bulunan yün ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla iş yeri alev topuna döndü. Binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Küle dönen tuhafiye dükkanındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, dükkanın üzerindeki 2 kat ise büyük zarar gördü. İş yerinin alevlere teslim olduğu o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi. Evinin camından yükselen dumanları gören bir vatandaşın duyduğu korku kameraya yansıdı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
(Abdullah Çibir - Ahmet Durmaz/İHA)
Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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