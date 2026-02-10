TÜİK 2025 Hayvansal Üretim Verilerini Açıkladı - Son Dakika
TÜİK 2025 Hayvansal Üretim Verilerini Açıkladı

10.02.2026 11:31
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 2025'te sırasıyla yüzde 4,3 ve 5,4 arttı. İpek ve bal üretimi de yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'te büyükbaş sayısının yıllık yüzde 4,3, küçükbaş sayısının ise yüzde 5,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2025 dönemine ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Büyükbaş kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 544 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 baş oldu. Küçükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş oldu. Küçükbaş kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarak 46 milyon 689 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 11 milyon 186 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI VE BAL ÜRETİMİ ARTTI

Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 oranında artarak 118 ton, bal üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
