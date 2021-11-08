TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54 ve euro yüzde 0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37 ve euro yüzde 3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN FAZLA DOLAR KAZANDIRDI

Dolar, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN FAZLA ALTIN KAZANDIRDI

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,66 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ BORSADA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,12 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 20,70, Euro yüzde 21,87, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,17, külçe altın yüzde 26,07 ve DİBS yüzde 28,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 3,22, Euro yüzde 4,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,46, külçe altın yüzde 9,78 ve DİBS yüzde 12,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.