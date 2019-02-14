Tüik: "Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Ortalama Yüzde...
1 saat önce
TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,8 arttı.
TÜİK
: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,8 arttı."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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