TÜİK-Termik santrallere 8 ayda 46.77 milyon ton kömür verildi

Türkiye genelinde termik santrallere, Ocak-Ağustos döneminde, 32.96 milyon tonu linyit ve 13.81 milyon tonu da taşkömürü olmak üzere, toplam 46 milyon 772 bin ton kömür verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında;

taşkömürü teslimatının yüzde 55.7'si termik santrallere, yüzde 14.7'si kok tesislerine, yüzde 10.8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84.1'i termik santrallere ve yüzde 9.5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Bu dönemde taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96.5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.Linyit üretimi Ağustos ayında 5 milyon 640 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ağustos'ta aylık bazsda yüzde 5.1 artarken, yıllık bazda yüzde 20.1, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 22.9 azaldı.Taşkömürü satılabilir üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 16.8, yıllık bazda yüzde 3.6 ve Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 18.7 azaldı.Taşkömürü koku satılabilir üretimi Ağustos ayında 383 bin 640 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 3.3 artarken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 0.7 azaldı.Taşkömürü ithalatı Ağustos'ta aylık bazda yüzde 31.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 1.2 ve Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 14 arttı. (Grafik - Tablo)