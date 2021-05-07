Tüketici Başvuru Merkezi'nden Anneler günü ve Bayram için online alışveriş uyarısı - Son Dakika

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Duygu Dursun, Anneler günü ve bayram öncesi tüketicilere online siparişler hakkında uyarılarda bulundu.

Pandemi kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilecek olan Anneler Günü ve 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Duygu Dursun yazılı bir açıklama yaptı.

Vatandaşları online siparişler ve hakları konusunda bilgilendiren Dursun, "Bu Pazar 'Anneler Günü' kutlanacak. Annelerine çiçek veya hediye göndermek isteyen milyonlarca insan, tam kapanma nedeniyle siparişlerini mecburen internet üzerinden verecekler. Ancak kendilerini bekleyen önemli riskler bulunmakta. İnternet alışverişlerinde aşırı talep dönemlerinde başlıca üç sorun görülmektedir. Bunlardan birincisi, siparişin zamanında iletilmemesi, ikincisi bozuk veya değeri düşük ürün gönderilmesi, üçüncüsüyse dolandırıcıların tuzağına düşülmesidir" dedi.

Anneler Günü için sipariş edilen çiçeklerin gününde gönderilmemesi halinde, çiçeğin 'Ayıplı Ürün' tanımına gireceğini ifade eden TBM Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Dursun, "Evlatların, Pandemi yasakları nedeniyle annelerinin yanına giderek sarılıp, ellerini öpme imkanı olmadığından bu Anneler Gününde gönderilen çiçeklerin o gün muhatabına ulaştırılması geçmiş yıllardakinden daha fazla önem taşımaktadır. Ancak geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki, sipariş edilen çiçekler ya o gün alıcısına ulaştırılmıyor veya solmuş, çürümüş çiçekler gönderilmiş olabiliyor. Bu hususta risk almak istemeyen bilinçli tüketicilere önerimiz, özellikle çiçek sipariş verirken, satıcıdan teslim ve kalite garantisi istemeleri, aksilik halinde makul bir tazminat şartını yazılı şekilde sözleşmeye bağlamalarıdır. Aşırı yoğunluk yüzünden satıcıların göndermedikleri çiçekler sonraki günlerde teslim edildiğinde hem anlamını yitirmiş, hem de solmuş oluyor." şeklinde konuştu.

Elektronik ticarete yoğun talep dönemlerinde birçok kötü niyetli sahtekarın da tüketicilere çeşitli tuzaklar kurduğuna işaret eden Dursun, ""Gerek Bayram, gerekse Anneler Günü için İnternetten alışverişlerde aşırı yoğunluk oluşacak. Tüketiciler özellikle sosyal medya mecralarında gördükleri ürün fotoğraflarının albenisine kapılıp da hemen sipariş vermesinler. Karşılarındaki firma dolandırıcı olabilir, iade hakkını kullanmak isteyenleri de engelleyerek kendilerine ulaşılmasını imkansızlaştırır. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketici Kanununun Mesafeli Satışları düzenleyen kurallarına uygun satış yapan sitelerden alışveriş yapılmalı, yani Mersis numarası, açık adres ve sabit telefonu, cayma hakkı bilgilendirmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesine yer verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Tüketiciler, satın alma işlemini onaylamadan önce, alışveriş yapacakları satıcı hakkında internet ortamındaki şikayetleri incelemelerinde yarar vardır." dedi.

Dursun açıklamalarını, "Tüm bunlara rağmen mağduriyet yaşayan tüketiciler 11.330 liraya kadar olan çekişmeler için Ticaret Bakanlığının Tubis Sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler" diyerek sonlandırdı. - İSTANBUL