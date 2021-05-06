Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! - Son Dakika

Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı!

06.05.2021 09:30
Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı!, System.String[]

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde, 2013 yılında hayatını kaybeden Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden önce bütün mal varlığını ABD'li eşi Donna Marie'ye bırakması, aileyi bir hayli karıştırdı. Merhumun annesi Sevil Tülin Turner, vasiyetnamenin iptali için dava açarken, ABD'li gelinden de karşı hamle gecikmedi. Donna Marie Tatlıcı, Levent Tatlıcı'nın hayatını kaybetmeden 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamenin Türkiye'de de tanınması adına başvuruda bulundu.

Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı'nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012'de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika'da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı'nın evliliği 10 Şubat 2014'te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi ve nüfus kayıtlarına işlendi.

AMERİKA GELİNİ HAKLI BULDU

İddiaya göre Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı'ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı'nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı'ya verildi. Ancak merhum Murat Levent Tatlıcı'nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD'de 'vasiyetnamenin iptali' için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı'ya dava açtı. ABD'deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner'in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Mahkeme ayrıca merhum Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamesinin geçerli olduğuna ve yetki belgesinin eşi Donna Marie Tatlıcı'ya ait olduğuna hükmetti.

TÜRKİYE'DE DE TANINSIN

Öte yandan merhum Murat Levent Tatlıcı'nın kardeşlerinden Taha Tatlıcı, veraset ilamı için 2013 yılında 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Hürriyet'in haberine göre Taha Tatlıcı, bu davada kardeşi Murat Levent Tatlıcı'nın bekar ve çocuksuz vefat ettiğini, yasal mirasçılarının annesi ve kardeşlerinin olduğunu belirtti. Karar tarihinde evlilik henüz kayıtlara işlenmediği için Donna Marie Tatlıcı yasal mirasçı olarak yer almadı. Bunun üzerine Donna Marie Tatlıcı, veraset ilamının iptali için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD'deki mahkeme kararının Türkiye'de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı.

"GEÇERLİ OLSUN" DİLEKÇESİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "İstinaf Mahkemesi'nin bu kararın ardından dava İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir. Mahkeme, Donna Marie Tatlıcı'nın ABD'de kazandığı davanın kararının Türkiye'de de tanınmasını istemiştir. Ayrıca Murat Levent Tatlıcı'nın vasiyetnamesinin açılıp okunması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada da ABD'deki kararın Türkiye'de tanınması istenmiştir. Tüm bu nedenlerle merhum Murat Levent Tatlıcı tarafından ABD'de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye'de de geçerli olması için bu tanıma davasını açmış bulunmaktayız" denildi.

Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı!

Amerika Birleşik Devletleri, Mahkeme, Türkiye, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Paragöz: Kanser tedavisi gören insanların bilinçleri ve muhakeme yetenekleri yerinde olur. Vasiyetinde herşeyi eşine biraktiysa herşey esinindir. Mal sevdası uğruna rezalet çıkarıp zorbalığa gerek yok. Oğlunun malına çok mu ihtiyacı varmış. Öte yandan ben ebeveynlerime büyük bir pay bırakırdım çünkü bunu hak ettiler. Belki o hak etmemiştir. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır

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