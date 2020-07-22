Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda - Son Dakika

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik 'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.

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