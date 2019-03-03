Tuna: "Cumhur İttifakı ile Mersin Kazanacak"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakının, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devletin bekası ve milletin geleceği için kurulduğunu söyledi.

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakının, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devletin bekası ve milletin geleceği için kurulduğunu söyledi.



Tuna, seçim çalışmaları kapsamında muz üretiminin merkezi Bozyazı ilçesinde, esnaf, vatandaş, sendika temsilcileri ve STK'lar ile bir araya geldi.



"Bu yarış başkan olma meselesi değil, beka meselesidir"



Cumhur İttifakının, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devletin bekası ve milletin geleceği için kurulduğunu söyleyen Tuna, "Bu yarış Bozyazı'da Mustafa Çetinkaya'nın meselesi değildir. Büyükşehirde Hamit Tuna'nın başkan olma meselesi değildir. Bir beka meselesidir. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü, al bayrağımızın gölgesinde, cumhuriyetimizin ışığında ilelebet payidar kalacak Anadolu coğrafyasının varlık mücadelesidir" dedi.



Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla her zaman birlikte çalışmaya önem verdiklerinin altını çizen Tuna, "Sivil toplum kuruluşlarının ve sendika yapılarının sahada oldukları zaman nasıl ses getirdiklerini biliyoruz. STK'ların varlığı kentimize güç katmaktadır. Sendika yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte de 31 Mart'a kadar gündüz oturmadan, gece uyumadan ölesiye bitesiye çalışacağız ve birlik içerisinde olacağız. Siyaset birlikte olursa güzel olur" ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı adayı olmasının Mersin için şans olduğunu ifade eden Tuna, "Hizmet yapmak ve proje üretmek birilerinin dediği gibi çok zor değil.15 yıldır Toroslar Belediye başkanıyım. 23 tane teftiş geçirdim. Allah'a şükürler olsun ki bir tane soruşturmam yok. Şeffaf, hesap verebilir, bütün kararları yüzde 99 meclisten geçen bir belediye başkanıyım. Ortak akılla yönetiriz. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile değil, birlikte yapma kültürünü geliştiren Torosları 750 bin metrekare arsa vermek



suretiyle bunun 25 tanesi okul yeri, sağlık yapılarının hepsini bölgeye taşıyan, her kurumla diyalog kurabilen, uzlaşma kültürünü öne çıkaran ve bölgeyi geliştiren bir belediye başkanıyım. Ufkumuz geniş, hayalimiz açık. Hayal ettiklerimizi, düşündüklerimizi biz, düşünemediklerimizi sivil toplum kuruluşlarımızdan, meslek örgütlerimizden, üniversitelerimizden destek almak suretiyle hayata geçireceğiz ve bu kenti dünya kenti Mersin yapacağız. Çıktık bir sefere zafer Allah'ın takdiridir. Biz inandık. İnşallah sizlerin desteği ve teveccühü ile büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçemizde zafer yazacağız" diye konuştu.



"Çiftçimizi ve üreticimizi destekleyeceğiz"



Kent genelinde tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek amacıyla büyükşehir ve Bozyazı ölçeğinde hazırladıkları projelerini paylaşan Tuna, bölge çiftçisini ve üreticisini destekleyeceklerine belirterek, şöyle devam etti; "Bir ürünün geçirdiği süreç üretim, ambalaj ve pazarlamadır. En iyi ürünü üretirsiniz, en güzel ambalajı yaparsınız ama pazarlama kısmı çok önemlidir. Bu anlamda komisyoncu arkadaşlarımızın yaptıkları iş çok önemli. Pazarlama kısmında eksik olursanız o iş elinizde kalır. Bizde pazarlamayı daha doğru ve güzel yapmak durumundayız. Bunun için soğuk hava depoları projemiz var. Mersin, 7 cinste en çok ürün üreten bir şehir, bunların başında muz geliyor. Biz ürün motifinden yanayız. Toroslar ilçemizde, insanlarımızı alternatif ürün motiflerine yönlendirdik. Ejder meyvesi yetiştirdik. Üreten insanlarımıza fidesinde yardımcı olduk. Birçok alternatif üründe çalışmamız var. Bunu daha kapsamlı büyükşehir ölçeğinde gerçekleştireceğiz. Hayvancılık noktasında da çiftçilerimize ön ayak olacağız. Hal tesisimizi üç ilçeye hizmet verebilecek bir şekilde bir noktada toplayacağız. Toprak tahlili laboratuvarı kuracağız." - MERSİN

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