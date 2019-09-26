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Tuna Kiremitçi'den Manavgat'ta müzik dinletisi

1 saat önce

Son yıllarda gençler tarafından oldukça sevilen ve besteleri top 10 listelerinde yer alan şair, bestekar, müzisyen Tuna Kiremitçi, 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Manavgat'a gelerek hayranlarıyla buluştu.

Tuna Kiremitçi'den Manavgat'ta müzik dinletisi, System.String[]

Son yıllarda gençler tarafından oldukça sevilen ve besteleri top 10 listelerinde yer alan şair, bestekar, müzisyen Tuna Kiremitçi, 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Manavgat'a gelerek hayranlarıyla buluştu.


Yağmur nedeniyle Side Kültür Evi'nde yapılması planlanan müzik dinletisi Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'ne alındı. Gecede Tuna Kiremitçi'yi izlemeye yüzlerce Manavgatlı geldi. Kiremitçi programa birlikte düet yaptıkları ses sanatçısı Elis Dubas ile birlikte katıldı. Kiremitçi, yaptığı bestelerin hikayelerini yaşadığı anılarla anlattı. Ünlü şair Ataol Behramoğlu'nun kendisine bestekarlık yolunu açtığını belirten Kiremitçi, "Bu gün şarkı yapabiliyorsam, edebiyatçılar ve şairler sayesindedir" dedi. Kiremitçi, güncel şarkıları olan "Sana Dair", "Yanlızlığıma Aşığım", "Affet Beni", "Birden Geldin Aklıma" gibi eserlerini gitarıyla seslendirdi. Kiremitçi'nin şu sözleri ise büyük alkış aldı. "Aslında bence Türkiye'nin son 15 yılı kötü geçmiş olabilir. Ama her şerde bir hayır vardır. Geçen sürede birbirimizin kıymetini anladık. Atatürk tarafından verilen en küçük şeyin bile ne kadar kıymetli olduğunu bu son dönemde öğrendik" dedi. Gecede Kiremitçi'ye teşekkür plaketini ve çiçeğini Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan takdim etti. - ANTALYA

Tuna Kiremitçi, Manavgat, Side, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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