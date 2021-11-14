Tunceli'de 6 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edilirken çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli- Ovacık Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak imha edilmiş, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
(Kamil Can Kılıç/İHA)
Kaynak: İHA
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