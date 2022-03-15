Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı

15.03.2022 13:00
Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı

Tunceli'de bir grup dağcı, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren öğretim görevlisini Zel Dağı'na tırmanarak andı.

Tunceli'de bir grup dağcı, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren öğretim görevlisini Zel Dağı'na tırmanarak andı.

Zirve Dağcılık İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen 20 dağcı, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle vefat eden Munzur Üniversitesi öğretim görevlisi Cemal Diribaş anısına etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında araçlarla Pülümür Vadisi'ndeki Kutudere mevkisine giden dağcılar, burada gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra Zel Dağı'na doğru tırmanışa başladı.

Kar kalınlığın yaklaşık 2 metreyi aştığı parkurda yürüyen dağcılar, yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından 2302 rakımlı zirveye ulaştı.

Dağcılardan İskender Doğan, zirvede yaptığı konuşmada, tırmanışı kazasız tamamlamanın gurur ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Tunceli dağlarında keşfedilmemiş çok güzel alanların olduğunu anlatan Doğan, "Bizler hem bu güzellikleri tanıtmak hem de 4 yıl önce kaybettiğimiz Cemal Diribaş hocamızı anmak amacıyla Zel Dağı'na tırmandık." dedi.

Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı
Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı
Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı
Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı

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Öğretim Görevlisi, Toros Dağları, Kalp Krizi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı - Son Dakika


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