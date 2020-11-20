Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hastalık tanısı konulan kişilerin olması dolayısıyla Örenceler köyü, salgın tedbirleri doğrultusunda karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.