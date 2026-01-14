Tunceli'de Eğitime Don Nedeniyle Ara - Son Dakika
Tunceli'de Eğitime Don Nedeniyle Ara

14.01.2026 19:32
Tunceli'de aşırı buzlanma nedeniyle eğitim 15 Ocak'ta bir gün süreyle durduruldu.

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

