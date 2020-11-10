Tunceli'de güvenlik güçlerinden videolu Covid-19 uyarısı - Son Dakika

- Tunceli'de güvenlik güçlerinden videolu Covid-19 uyarısı

TUNCELİ - Tunceli'de güvenlik güçleri, çektikleri video ile Koronavirüse (Covid-19) karşı uyarıda bulundu.

Tunceli Valiliği tarafından "Kıymetli Vatandaşlarımız!, Güvenlik Güçlerimizin Sizlere Bir Mesajı var!" başlığıyla paylaşılan videoda, asker ve polisler, vatandaşları Covid-19 salgınını karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.Kentin farklı noktalarında çekilen videolarda, güvenlik güçleri 7 gün 24 saat vatandaşların güvenliği için görev başında olduklarını belirtirken, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması mesajı verildi.

Zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlere çıkılmaması konusunda da mesajlara yer veren güvenlik güçleri, sağlığın insanın en değerli varlığı olduğuna vurgu yaptı.