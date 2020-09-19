Tunceli'de kayıp kardeşler için özel ekip kuruldu - Son Dakika

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten 7 gündür kendilerinden haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşler için MİT, polis ve jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.

DNA SONUCU OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİRAydemir kardeşlerinin sarımsak toplamak için gittikleri Venk köyü yakınlarında bulunan Munzur Nehri'nin kıyısında bulunan kan izlerinde alınan örneklerin DNA için Malatya Adli Tıp Kurumu 'nda incelenmesi sürüyor. DNA sonuçlarının pazartesi günü çıkacağı ve kanların kardeşlere ait çıkması durumunda soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi. ÖZEL EKİP KURULDU Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Aydemir kardeşlerin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruştur sürerken MİT, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. 2 kardeşin bölgedeki teröristler tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerinde durulduğu ve bu yönlü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçleri, 2 kardeşin teröristlerce kaçırma ihtimaline karşı bölgede 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) dron ve helikopterle havada incelemeleri sürüyor. VALİ ÖZKAN, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN EKİPLE BİR ARAYA GELDİ

Aydemir kardeşlere ulaşmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve gönüllülerden oluşan 300 kişinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları 7'nci günde de sürdü. Gün boyu süren arama çalışmalarında Aydemir kardeşlere ait bir ize rastlanılmadı. Munzur Vadisi Milli Parkı Venk köyü yakınlarına gelen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, arama kurtarma çalışmalarını yöneten Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı. Aydemir kardeşlerinin ailesiyle de görüşen Vali Özkan, daha sonra bölgeden ayrıldı.