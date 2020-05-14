Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı - Son Dakika
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Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı

6 saat önce

Tunceli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ek kararların uzaltılması kararlaştırıldı.

Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı, System.String[]

Tunceli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ek kararların uzaltılması kararlaştırıldı.

Tunceli Valiliğinden alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri gereği kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince oy birliğiyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

Alınan kararların 15 Mayıs gece yarısından itibaren 2 Haziran'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda ilçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine girişlerine müsaade edilmeyecek.

Zorunlu hallerde kaymakamlıklardan "Seyahat İzin Belgesi" alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecek.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesi ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kararlaştırıldı.

Merkez ve 7 ilçede çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmelerine ise 2 Haziran'a kadar müsaade edilmeyecek.

Maske üretim tesislerinde çalışanlar üretime devam edecek

Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geçişler belirtilen tarihe kadar kısıtlamaya dahil edildi. Günde iki sefer yapılacak şekilde kapsamında diğer seferler yapılmayacak.

Ayrıca bunlardan gıda ve ihtiyaç tedarikçileri, kargo şirketleri, ambulans gibi acil durumda olanlar faydalanacak. Hasta nakli gibi çok acil durumlar için de bir feribot hazır bekletilecek.

Tekstil fabrikalarında, sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçiler dışında diğer çalışanlar 2 Haziran'a kadar izinli sayılacak.

Tunceli'ye gelecek olan tüm turizm turlarının da belirtilen tarihe kadar organizasyonları yapılamayacak.

İlçeler ile kent merkezi arasında toplu taşıma yapan araç seferleri kısıtlama kapsamında 2 Haziran'a kadar durduruldu.

Pülümür, Nazımiye, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde 6, kent merkezinde 3 noktada jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri düzenli bir şekilde kontrol yapacak.

İkametgah adresi il dışı olanların kimlik numaraları, ad-soyadı, iletişim numarası ve il içindeki ikametgah adresleri günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek, kişilerin evde izleme onam formunun imzalatılması uygulaması devam edecek.

Toplu iftar ve organizasyonlar yapılmayacak

Market ve ticari işletmelerin indirim günü, promosyon, açılış, çekiliş organizasyonlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çay, kahve, meşrubat gibi ikramlar kısıtlamaya dahil edildi.

Kentte kamu kurumları servis araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmasına ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde ayarlanmasına devam edilecek.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt/misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak. Bu konuda gerekli planlama ve işlemler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

Ramazan ayı boyunca sosyal izolasyon kurallarına uymak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenecek toplu iftar organizasyonlarına müsaade edilmeyecek. Toplu organizasyonlar yerine, önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar ve porsiyon yemekler evlere dağıtılabilecek.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası kesilecek

Zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacaklar, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet Caddesi, İnönü Caddesi, Nupelda Ayaz Güloğlu Caddesi, Boysan Caddesi, Mehmet Karaman Caddesi, Ali Demir Caddesi, Sanat Sokağı, Palavra Meydanı, Dar Sokak, Çaykeyfi Sokağı, Kıbrıs Sokak, Ata Sokak, Kent Müzesi Önü, Otogar, Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi (Eğitimciler Kavşağı- SGKKavşağı arasında kalan bölge) gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske kullanmalarının zorunlu olacak.

Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, toplu bayramlaşma ziyaretlerinin ve programlarının yasaklanması, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi kararlaştırıldı.

Park, bahçe, Ovacık ve Pülümür Vadilerinde yapılacak piknik faaliyetlerinin salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden geçici olarak bu faaliyetlerin durdurulması kararı, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacak.

Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 08:56 Kaynak: AA


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