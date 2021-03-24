Tunceli'de kuvvetli sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika

Tunceli'de kuvvetli sağanak taşkına neden oldu

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Pülümür İlçesi'nde taşkına neden oldu, Erzincan karayolu da gece saatlerinde ulaşıma kapandı ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bölge geneli için uyarı yaptığı sağanak yağış Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde etkili oldu. Yağışla birlikte su taşkınları oluştu, taşınan malzemeler nedeniyle Pülümür-Erzincan karayolu Ecevit Mahallesi bölgesinde gece saatlerinde ulaşıma kapandı. Karayolları 86. Şube Şefliği ile ilçe belediyesinin ortak çalışmasıyla karayolu sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Taşınan malzemelerin kaldırılması için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

İlçe Belediye Başkanı Müslüm Tosun, sağanak yağışın ilçede önemli hasara yol açtığını belirterek, karayolları ile ortak şekilde başlatılan çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, bugün içinde bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışların etkili olmasının beklendiği kaydedildi.