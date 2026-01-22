Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tunceli\'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.01.2026 16:10
Tunceli'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sanal devriye çalışmaları yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yaptığı belirtilen 'Nuçe Civan' isimli internet sitesinde 'Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama' başlığıyla bir yazı paylaşıldığı, paylaşımda Tunceli'de yasa dışı pankart açıldığına ilişkin görsellere yer verildiği tespit edildi. Eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel içerik taşıdığı değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede ise terör örgütünden talimat aldıkları yönünde mesajların da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Tunceli, Güncel, Terör, Polis, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
