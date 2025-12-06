Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi - Son Dakika
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
06.12.2025 21:35
Tunceli Valiliği, Hozat ve Pertek ilçelerinde planlanan pomza ve kum ocağı projesinin, vatandaşların tepkilerinin ardından iptal edildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliği, kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesinin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün girişimiyle iptal edildiğini duyurdu.

Tunceli'nin Hozat ve Pertek ilçelerin kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesine vatandaşlardan adeta tepki yağdı.

VALİ HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından valilik harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de vatandaşların doğa hassasiyetinin dikkate alındığı belirtildi.

PROJE İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda kentteki bazı projeler için karar alındığı bilgisine yer verilen açıklamada projenin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Tunceli'de Hozat Karabakır köyü ile Pertek'in Dorutay, Ardıç köyleri ve Orcan bölgesinde toplam 2 bin 200 dönümlük alanda kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi, Valimiz Şefik Aygöl'ün ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda iptal edildi.

Valimiz Şefik Aygöl, bu önemli ve müjdeli gelişmeyi Ağuçan (Seyit Mençek) Cemevi ve Kültür Merkezi ziyaretinde hemşehrilerimizle paylaşarak, Tunceli'nin doğasına ve vatandaşlarımızın taleplerine verilen önemi bir kez daha vurguladı. Alınan karar yöremizin doğal dokusunu, yaşam alanlarımızı ve gelecek kuşaklara bırakacağımız emaneti koruma yönündeki kararlı duruşun güçlü bir göstergesi oldu."

Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
Tunceli Valisi Şefik Aygöl
Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Yerel Yönetim, Tunceli, Pertek, Güncel, Hozat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Tunca Hakan Tunca:
    bu halk hicbirseyi haketmiyor. geçmişte hes için ayaklanan insanlar bugün pişmanlık yaşıyor. cahillik diz boyu. 9 24 Yanıtla
    06kTR99123 06kTR99123:
    susuz sağlıksız kirli bir doğamı, yoksa doğayı bozan fabrika hes mi 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi - Son Dakika
