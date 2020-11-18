Tunceli'de sanayi sitesi çalışanlarından klipli koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Tunceli'de sanayi sitesi çalışanlarından klipli koronavirüs uyarısı

TUNCELİ'de küçük sanayi sitesi çalışanları çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

TUNCELİ'de küçük sanayi sitesi çalışanları çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Kentte, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla küçük sanayi sitesi çalışanlarının yer aldığı bir klip çekildi. Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan klipte çalışanlar, "Hiç kapanmayacak mesafeler aramıza girmeden tedbirlere uyalım ve maskenin koruyuculuğu için lütfen maskeleri doğru takalım" uyarısında bulundu.



Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi