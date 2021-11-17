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Tunceli'de teröristlerin kullandığı biri 11 odalı 8 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de teröristlerin kullandığı biri 11 odalı 8 sığınak imha edildi

17.11.2021 22:33
Tunceli'de teröristlerin kullandığı biri 11 odalı 8 sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan biri 11 odalı, 8 adet sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan biri 11 odalı, 8 adet sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu, jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelle aralıksız devam ediyor. Pülümür kırsalında icra edilen operasyonda terör örgütünün kullandığı 11 odadan oluşan bir sığınak tespit edildi. İçerisinde yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınak, güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi. Ayrıca Hozat ilçesi kırsalında da 8 adet sığınak, içerisindeki malzemelerle imha edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nca Pülümür ve Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda sığınaklar bulunarak imha edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat ve Pülümür Kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda, biri 11 odalı 8 sığınak ve 1 mağara imha edilmiştir. İmha edilen yerlerde, 2 adet sırt çantası, 120 metre sera naylonu, 100 metre branda, 7 çift ayakkabı, 1 adet şemsiye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet el feneri, 1 kazma, 1 kürek, 400 paket makarna, 100 paket hazır çorba, 22 paket çay, 20 kilogram pirinç, 10 kilogram şeker, 12 litre sıvı yağ, 10 kilogram bulgur, 5 kilogram helva ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin kullandığı biri 11 odalı 8 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerin kullandığı biri 11 odalı 8 sığınak imha edildi - Son Dakika
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