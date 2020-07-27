Tunceli'de trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kaza da aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pülümür ilçesi Cankurtaran Tepesi Hiver mevkisinde meydana geldi. Erzincan istikametinden Pülümür'e seyir halinde olan Ali Haydar Tava yönetimindeki 62 AAC 882 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole yuvarlandı. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, Pülümür Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.