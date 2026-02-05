Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 183 Ecza Ele Geçirildi

TUNCELİ'de polisin düzenlediği operasyonda 183 sentetik ecza ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.İ.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 183 sentetik ecza, bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, Y.İ.D. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri zehirlemeye çalışan suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,