Tunceli'de ve Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ağrı'da da HDP tarafından 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı yakınlarında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü , Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu , bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli ve Ağrı 'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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