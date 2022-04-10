Tunceli'de yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi

10.04.2022 12:25
Tunceli'de yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Ovacık'ta, tabiatın beyaz örtüyle kaplı olması yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan tavşan, tilki ve yaban domuzu gibi canlılar, beslenebilmek için zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçeye bağlı Paşadüzü köyünde de sürü halinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü drone ile görüntülendi.

Bir süre karlı arazide hareket eden yaban domuzları, daha sonra ağaçların arasına girdi.

Pülümür ilçesinde ise kış uykusundan uyanan bozayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü personelince görüntülenerek kayıt altına alındı.

Beslenmek için dağlık alanda gezen anne bozayı ile 2 yavrusu, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.

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Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yaban domuzu sürüsü ve bozayılar görüntülendi - Son Dakika


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