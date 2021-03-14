Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmak yasaklandı - Son Dakika

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmak yasaklandı
14.03.2021 15:51
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmanın ve mangal yakmanın yasaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım." ifadesine yer verildi.
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