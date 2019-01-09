Tunceli- Erzincan Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı
1 saat önce
Erzincan karayolu, 30'uncu kilometrede bulunan Zağge mevkiinde akşam saatlerinde bir çok noktaya çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
TUNCELİ- Erzincan
karayolu, 30'uncu kilometrede bulunan Zağge mevkiinde akşam saatlerinde bir çok noktaya çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Kar
yağışınıne etkili olduğu Tunceli
'de, Erzican karayolunundaki Zağge bölgesinde akşam saatlerinde bir çok noktaya çığ düştü. Yolun ulaşıma kapandığı bölgede Karayolları Tunceli Şube Şefliği ekipleri tarafından önlem alındı. Çığın düştüğü sıralarda şans eseri herhangi bir araç geçişi bulunmamasıyla olası bir kaza meydana gelmedi.
Tunceli'den, Pülümür
ve Erzincan yönüne gidecek araçlara jandarma tarafına izin verilmezken, bu yöne gidecek araçlar kent merkezinde, Erzincan'dan Tunceli iskametine gelen araçlar ise Pülümür ilçe merkezinde bekletiliyor.
Karayolları yetkilileri, bölgeye sabah erken saatlerinde iş makinelerinin sek edileceğini, çığın düştüğü bölgede temizleme çalışmaları yapılarak, karayolunun ulaşıma açılağı belirtildi. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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