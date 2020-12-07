Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor - Son Dakika

Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor

07.12.2020 13:27
Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken Çemişgezek, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ise sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken Çemişgezek, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ise sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Munzur, Buyer, Sülvüs ve Hel dağları arasında kurulu olması sebebiyle adeta saklı bir cenneti andıran Tunceli, zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle de her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor.

Deniz seviyesinden 940 metre yükseklikteki kentte, bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde, olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırıyor.

Kış mevsiminin ilk ayı olan aralığın ilk haftasında kar kalınlığının bazı noktalarda yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bu ilçelerde, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle dereler buz tutuyor, ağaçlar, bitkiler ve araç camları kırağıyla kaplanıyor.

Kentte tarihi açıdan büyük öneme sahip olan, alçak rakımlı Çemişgezek, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ise şu sıralar güneşli ve sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Pertek ilçesinde vatandaşlar, Keban Baraj Gölü kıyısında geziler yaparak bir taraftan martılara simit atıyor diğer yandan güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Çemişgezek ilçesinde de temel geçim kaynağı hayvancılık olan göçerler, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının halen hakim olduğu uçsuz bucaksız meralarda koyun sürülerini otlatıyor.

İki mevsimin bir arada yaşandığı kent merkezi ve ilçelerinde, karla kaplı dağlar ve meşe ormanları ile yaprakları dökülmemiş kavak, akasya, çınar ve ceviz ağaçları, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Tunceli, Pülümür, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin liralık hırsızlığın şüphelisini ele verdi Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi
G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş         
13:29
Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor         
12:15
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Çinli Sinovac şirketi gerekli fonu buldu! Koronavirüs aşısının üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak Çinli Sinovac şirketi gerekli fonu buldu! Koronavirüs aşısının üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak         
11:35
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi         
11:03
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 13:39:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei